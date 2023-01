Zwembad Vollenhove moet plaatsmaken als scheepswerf Royal Huisman gaat uitbreiden

Onderhoud aan Zwartewa­ter­brug in Hasselt: dagelijks 15.000 weggebrui­kers lopen vertraging op

De Zwartewaterbrug bij Hasselt wordt over een paar jaar voor minstens tientallen miljoenen vervangen. Tot die tijd wordt het hoogst nodige onderhoud aan de oversteek gepleegd. Het eerste klusje is in januari van het volgende jaar, wanneer een cilinder wordt vervangen. Het gevolg is dat de 15.000 bruggebruikers per dag een halve maand op verkeershinder moeten rekenen.

29 december