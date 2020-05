Zwembaden Zwartewaterland zijn weer open

Niet inhalen

In het bad gelden de door het RIVM voorgeschreven regels zoals anderhalve meter afstand houden, ook in het water. Inhalen is niet toegestaan. Verder heeft het zwembadpersoneel looproutes gemaakt. Daarnaast is er ‘maatwerk’ per zwembad. Zo werkt De Kragge met een blokkensysteem van een uur, waarin kan worden. Voordat het volgende blok begint heeft het personeel een half uur de tijd om alles schoon te maken en de desinfecteren. In het bad in Hasselt worden maximaal vijftien zwemmers per baan toegelaten.