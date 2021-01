Zwemlust in Vollenhove aan zee eerste aflevering in podcastserie over toeristische trekpleisters van weleer

Foto van drugsbaron Nijeveen hing als dartbord in Amerika: ‘Ik liet pijltjes naar hem gooien’

26 januari Voormalig aanklager Theodore Romankow wist in 2010 drugsbaron Alejandro C. (40), de man die in augustus is gearresteerd in de cokemanege in Nijeveen, in de Verenigde Staten achter de tralies te krijgen. Maar niet lang genoeg, stelt hij teleurgesteld vast. ,,Oude manieren, slijten niet…”