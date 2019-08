Zwemmers gestart voor 200 kilometer lange tocht door de Kop van Overijssel

Op de eerste honderden meters zwommen wethouder Bram Harmsma en voorzitter Roelof Groen van de Overijssel Merentocht mee. De zwemmers volgen de route van de van origine maar nog nooit verreden schaatstocht. In estafettevorm, waarbij ze elkaar na een half uur aflossen, zwemmen ze ruim 70 uur door grachten en sloten en over de meren in Noordwest-Overijssel. Onderweg doen ze plaatsen aan als Blokzijl, Vollenhove, Belt-Schutsloot, Giethoorn, Ossenzijl, Kalenberg en Kuinre. De eerste stempelpost is vanmiddag even na 13.00 uur bij Café Geertien in Muggenbeet. Volgens het gemaakte tijdschema worden de zwemmers zondag tegen 14.00 uur terug verwacht in Steenwijk, waar de finish is aan het einde van het Steenwijkerdiep.