Zwemvierdaagse in Staphorst

Eerste editie Ko­ningsloop Hasselt trekt 238 deelnemers

27 april Aan de eerste Koningsloop in Hasselt hebben 238 kinderen, recreatieve lopers en wedstrijdatleten meegedaan. Trainingsgroep Het Zwartewater en de Oranjevereniging Hasselt zijn zeer tevreden over het evenement, dat in zeer korte tijd is opgezet.