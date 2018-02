Met hulp van vrijwilligers gaat Staatsbosbeheer het zwerfvuil in de uiterwaarden van het Zwarte Water opruimen. Dat gebeurt zaterdag 10 maart in het kader van de actie Nederland Schoon. "Doordat het Zwarte Water buiten zijn oevers is getreden, is er veel zwerfvuil achter gebleven in de uiterwaarden", zegt boswachter Johan Dammers. Het gaat om onder meer flessen, planken, palen, ballen, zakken en andere materialen die kunnen drijven. "Tijdens Nederland Schoon halen we de bezem flink het terrein", aldus Dammers. Afvalinzamelingsbedrijf ROVA stelt gratis een grote vuilcontainer ter beschikking. Wie mee wil helpen kan zich aanmelden via de website van Nederland Schoon.