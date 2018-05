'Zwols' vakantieschip blijft in Hasselt liggen

Boekingen

De eerste boekingen zijn binnen. Maximaal twaalf verstandelijk of lichamelijk beperkten kunnen tegelijkertijd genieten. Het was aanvankelijk de bedoeling om de klus binnen drie jaar te klaren. ,,We zijn volledig afhankelijk van hulp en daardoor duurde het langer", zegt voorzitter René Mos. Het project heeft ruim een half miljoen euro gekost, veel geld kwam bij elkaar door giften en sponsoring.

Het veertig meter lange schip Jonathan lag de afgelopen jaren bij Scheepswerf Bodewes in Hasselt, maar omdat de scheepswerf is gesloten zoeken ze naar een andere vaste plek. ,,Het is nog niet duidelijk waar we komen te liggen, maar we zijn op zoek naar een vaste ligplaats in Hasselt", vertelt voorzitter Mos. ,,Ik heb gesproken met de burgemeester en ik denk dat de kans groot is dat we hier blijven."