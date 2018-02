Actiegroep: 'Minister moet zich distantiëren van beerput Lelystad Airport'

Stichting Red de Veluwe heeft alle vertrouwen verloren in een zorgvuldige procedure rond de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Dit is een beerput waar de minister zich beter meteen van kan distantiëren, stelt de actiegroep.

Aanleiding voor de kritiek is de schijn van belangenverstrengeling die is ontstaan nu blijkt dat een deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moest herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie-mer. Deze club moet het gerepareerde rapport binnenkort beoordelen. De deskundige heeft zich teruggetrokken nadat er twijfels waren gerezen over zijn onafhankelijkheid.

Belangenverstrengeling

'Onafhankelijkheid is in Nederland al lastig voor bureaus die in een kleine markt opereren en grotendeels afhankelijk zijn van opdrachten van de overheid', schrijft Red de Veluwe in een persverklaring. 'Nu laadt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een extra verdenking van belangenverstrengeling op zich omdat degene die de mer recht moet breien is getrouwd met de directeur van de commissie-mer.'

On hold