Actiegroepen Lelystad Airport maken gehakt van natuurvergunning

Tweede Kamerfrac­ties eisen ophelde­ring over foute stikstofbe­re­ke­nin­gen Lelystad Airport

17 december Vijf partijen in de Tweede Kamer eisen opheldering van de minister over fouten in de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport. ,,Experts zeiden: het klopt niet. Toch is ermee doorgegaan.’’