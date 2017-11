Bekijk hier alle uitslagen van de Stentor Lelystad Airport enquête

Uit een representatieve steekproef onder ruim 500 inwoners van het verspreidingsgebied van de krant bleek dat 46 procent van de mensen het vakantievliegveld in Lelystad best oké vindt; 32 procent is juist faliekant tegen. Ook gaven respondenten massaal aan dat geluidsoverlast vrees nummer één is: 85 procent van de inwoners maakt zich zorgen over mogelijke vliegtuigherrie als gevolg van de laagvliegroutes over grote delen van Gelderland en Overijssel.

Daarnaast heeft het chaotische en niet transparante besluitvormingsproces rondom Lelystad Airport het vertrouwen in de overheid flink gedeukt. 50 procent van de inwoners vindt dat de provincies Gelderland en Overijssel de belangen van deze regio slecht hebben verdedigd. Ook van de belofte dat de vliegtuigoverlast in de toekomst afneemt, geloven veel mensen niets.

Naast een representatieve steekproef hield de Stentor ook een enquête onder ruim 13.500 lezers. Hoewel er veel mensen aan meededen is deze enquête niet representatief. Zo deden er veel meer mannen (72 procent) dan vrouwen mee (28 procent). Ook was het aantal vijftigplussers zwaar oververtegenwoordigd. De teneur onder lezers is negatiever: een grote meerderheid (62 procent) ziet Lelystad Airport totaal niet zitten. Bekijk hier de uitslagen van zowel de representatieve steekproef als van de lezersenquête.

Hoe kwamen de enquêtes tot stand?

Onderzoeksbureau Survey Sampling International (SSI) voerde in opdracht van de Stentor een representatieve steekproef uit. Er is op basis van postcodes een steekproefgetrokken van mensen die in het verspreidingsgebied van de Stentor wonen (groot deel van Overijssel, Gelderland, Flevoland). In totaal deden 515 mensen mee. Dit onderzoek is representatief; leeftijd, geslacht en opleidingsniveau van de respondenten zijn een afspiegeling van deze regio. Zo vulden bijvoorbeeld evenveel vrouwen als mannen de vragenlijst in. De steekproef werd gehouden in de periode van 10 tot 15 oktober.