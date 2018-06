Beloning voor zuinig vliegen op Lelystad Airport

Dat meldt ze in de Lelystad Airportkrant, een informatieblad over de uitbreiding van het vliegveld. ,,We proberen de lasten zoveel mogelijk te beperken, maar we kunnen het niet voorkomen'', aldus Buis. Ze noemt het een 'uitdaging voor de komende tijd' om maatschappijen te interesseren om op Lelystad te vliegen. ,,Maar dan hebben we onder andere wel een openingsdatum nodig. Ik hoop dat de minister die spoedig zal kunnen vastleggen.'' De verwachting is dat het vakantievliegveld ergens in 2020 open gaat. Vorige week maakte minister Cora van Nieuwenhuizen bekend dat luchtvaartmaatschappijen niet kunnen worden gedwongen om naar Lelystad te verhuizen.