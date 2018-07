Bestemmingen Lelystad Airport bekend: geen Rome, wel Napels

video Passagier filmde vliegtuig­crash Aviodrome-toe­stel van binnenuit

14:10 Een inzittende heeft het dodelijke vliegtuigongeluk met de historische Convair 340 vorige week in Zuid-Afrika van binnenuit gefilmd. Dat meldt luchtvaartnieuws.nl. Op de videobeelden is te zien hoe de linker motor in brand vliegt, niet veel later crasht het vliegtuig. Daarbij kwam één inzittende om het leven.