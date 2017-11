Bewonersadvies vliegroutes Lelystad Airport week later

Aanvankelijk had de groep bewoners een week de tijd om het advies op papier te zetten en in te leveren. De aanvankelijke deadline was vandaag (maandag). ,,Het tijdspad was te strak”, zegt Jan Rooijakkers, voorzitter van Hoog Overijssel en een van de 12 leden van de bewonersdelegatie. ,,We zijn de afgelopen week behoorlijk opgeschoten maar hebben meer tijd nodig om onze ideeën op papier te zetten. Het is de bedoeling dat we ons advies volgende week maandag aan de minister presenteren en inleveren. En ja, dat advies wordt breder dan alleen de veelbesproken aansluitroutes.”