Commissie-mer Lelystad Airport wéér in opspraak

14 maart ,,Moeten we niet eens ophouden met die rekenmodelletjes uit Den Haag en echt gaan meten hoe veel geluid die vliegtuigen maken?'' Epenaar Ad Smulders had vanavond het applaus op zijn hand in het Apeldoornse Stadhuis. Hoewel Red de Veluwe daar een 'informatiebijeenkomst' gaf, voelde het voor veel aanwezigen als een actiebijeenkomst tegen de aangekondigde lage vliegroutes over de Veluwe.