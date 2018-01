De letters van Lelystad Airport staan weer op hun plek

Zwolse co­a­li­tie­par­tij­en eisen duidelijkheid over Lelystad Airport

5 januari Inwoners van Zwolle en omgeving verdienen duidelijkheid over de aanvliegroutes van Lelystad Airport. ,,Pas dan kunnen we het hebben over een openingsdatum", aldus VVD-fractievoorzitter Thom van Campen namens de coalitiepartijen PvdA, D66, CU en VVD.