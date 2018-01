Deskundige: 'Lelystad Airport botst met trekvogels'

Kamer stemt tegen uitstel Lelystad Airport

22 december Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft tegen een motie gestemd die pleit voor uitstel van Lelystad Airport totdat het luchtruim in 2023 is herzien. De motie was dinsdag na het Kamerdebat over de fouten in dossier-Lelystad ingediend door SP’er Cem Lacin. De motie haalde 70 stemmen voor, terwijl 79 Kamerleden tegen de motie stemden.