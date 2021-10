Dit ‘monster’ van Lelystad Airport is hét wapen tegen grote branden: ‘Echt onvoorstelbaar wat-ie kan’

Brandweermannen Bryan Koning en Horst Hoogland stappen vol trots uit het enorme voertuig na een uitgebreide fotoshoot met het voertuig. Het is één van de brandweerkoppels die op het vliegveld paraat staat om in te grijpen als er bijvoorbeeld een helikopter of vliegtuig naast de baan belandt, of erger nog: als er brand ontstaat. ,,Het bijzondere aan de crashtender is dat we ontzettend dicht bij de brand kunnen komen, omdat we het hele voertuig van binnenuit kunnen besturen.”