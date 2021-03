Eerste Kamer rijdt Lelystad Airport niet in de wielen, al scheelt het weinig

Analyse GroenLinks-light in Zwolle? Hoe het politieke verzet tegen Lelystad Airport hapert

13 februari De manier waarop GroenLinks in Zwolle omgaat met Lelystad Airport doet wenkbrauwen fronsen. Altijd uitgesproken tegen de uitbreiding van het vakantievliegveld, maar in de politieke arena lijkt daar niet meer dan een light-variant van over te blijven. Schaamteloos kiezersbedrog, in de mangel van de coalitie of een logische houding op een gevoelig dossier?