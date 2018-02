Lagerweij nam in het 2011 het stokje over van Lex Oude Weernink en was tot begin vorig jaar de enige directeur van Lelystad Airport. Sindsdien houdt hij zich als projectdirecteur bezig met de uitbreiding van het vliegveld. Hanne Buis is als nieuwe directeur verantwoordelijk voor onder meer de commercie, financiën en de contacten met Schiphol, eigenaar van het vliegveld.

Nieuwe uitdaging

Lagerweij meldt in een persbericht dat zijn 'taak is volbracht'. 'Het is tijd voor een nieuwe uitdaging'. Wat dat wordt, kan hij nog niet zeggen. Zijn taken worden in februari overgedragen aan collega's, in april neemt hij afscheid. Zijn missie als directeur was 'het verkennen van mogelijkheden voor uitbreiding van de luchthaven'. Die uitbreiding is in volle gang en ligt op schema. De vraag is alleen of Lelystad Airport in april 2019 open mag voor vakantievluchten. Hier wordt deze maand meer over duidelijk. Volgens Buis heeft Lagerweij een 'belangrijke bijdrage geleverd' aan de ontwikkeling van het vliegveld.