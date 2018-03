Feestje met dubbel gevoel op Lelystad Airport

Ze geeft het toe: ze heeft een dubbel gevoel bij het feestje dat Lelystad Airport vrijdagmiddag houdt. De kater over het uitstel van de opening van het vakantievliegveld (van april 2019 naar ergens in 2020) is niet verdwenen. Aan de andere kant: de bouw gaat gewoon door. En bij het bereiken van het hoogste punt hoort een feestje voor de bouwers. Mét pannenbier - dat je traditiegetrouw schenkt als de dakpannen kunnen worden gelegd. Directeur Ton Vaags van aannemer J.P. van Eesteren belooft vrijdag een gebouw van 'spectaculaire eenvoud'. ,,Ik hoop dat de vliegveldprocedures vanaf nu ook spectaculair en eenvoudig zullen verlopen.''

Op schema

Het geraamte stáát van de terminal die 12.000 vierkante meter meet, het parkeerterrein is aangelegd. De opstelplaatsen van de vliegtuigen ook. Er weinig fantasie meer voor nodig om je voor te stellen hoe je straks je auto neerzet, naar de terminal loopt en je vliegtuig al ziet staan. De bouw ligt op schema, zegt Buis. De werkzaamheden worden niet over een langere periode uitgesmeerd nu het vliegveld later open gaat. Bouwers zijn schaars, het aanpassen van het schema kost geld. Het betekent dat de terminal in september casco wordt opgeleverd, vervolgens wordt ingericht en eind dit jaar klaar is. En dan is het wachten op de opening, zegt Buis. ,,De minister zegt dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat, daarin volgen wij haar.''