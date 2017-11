‘Fouten rond Lelystad Airport pakken slecht uit voor inwoners’

Hoog Overijssel ontdekte vorige maand grote fouten in de milieueffectrapportage (mer) van Lelystad Airport. Hierdoor veroorzaken vliegtuigen van en naar Lelystad op papier minder geluidsoverlast dan ze straks na opening van het vakantievliegveld in 2019 mogelijk zullen doen. Die fouten zijn door toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma schoorvoetend erkend. Momenteel wordt een deel van het onderzoek overnieuw gedaan.

Complimenten

Tijdens de technische briefing werden de vrijwilligers van Hoog Overijssel overladen met complimenten. ,,Wat jullie hebben gedaan is bijzonder knap. We zijn nu als Kamer een stuk beter geïnformeerd . Dank daarvoor”, aldus D66-Kamerlid Jan Paternotte. Andere Kamerleden sloten zich daarbij aan.

Niet normaal

Tijdens het overleg ontleedde Adegeest een voor een de fouten uit de mer. Zijn conclusie: veel meer mensen zullen straks geluidsoverlast ervaren dan tot nu toe door het ministerie is aangegeven. ,,Wat we nu als burgers hebben ontdekt is niet normaal. We zouden er vanuit mogen gaan dat dit soort onderzoeken van de overheid kloppen. Nu staat het vol fouten. En steeds weer vallen die fouten in het nadeel van de inwoners uit.”