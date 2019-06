Geen beslissing vliegveld Lelystad voor augustus? ‘Dan vliegt Corendon niet vanaf de polder in 2020’

Uslu kondigde gisteren de verkoop van zijn bedrijf aan. De Zweedse investeerde Triton, dat ook een meerderheidsbelang in Sunweb heeft, neemt Corendon over. Tot en met augustus is Uslu echter nog verantwoordelijk voor de planning van de reisorganisatie. ,,Ik heb tot augustus om de planning voor 2020 te maken. Als er voor die tijd geen beslissing is genomen over vliegveld Lelystad kan ik dat niet in de planning voor volgend jaar meenemen", zegt Uslu. ,,Als er voor die tijd duidelijkheid is, dan nemen we Lelystad op in de planning.”

Mocht de beslissing later vallen - de opening van Lelystad werd al twee keer eerder uitgesteld - dan is Lelystad geen optie meer voor Corendon. ,,Ik kan niet tegen klanten zeggen die vanaf Amsterdam zouden vertrekken dat ze dan ineens vanaf Lelystad mogen vliegen. Dat gaat om meer dan 100.000 mensen, dat kan ik echt niet maken. Buiten dat hebben we zelf dan een logistiek probleem met vliegtuigen, maar dat is minder belangrijk. Het gaat om de klanten.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen laat onderzoeken of luchtvaartmaatschappijen hun vluchten van Schiphol naar Lelystad Airport willen overhevelen. Ze doet dit omdat de Europese Commissie heeft bepaald dat ze ook nieuwe airlines op het vliegveld moet toestaan. Dat is tegen de wil van de Tweede Kamer. Het Utrechtse luchtvaartadviesbureau M3 voert het onderzoek uit. Volgens de minister is het een onafhankelijk onderzoek en zal haar ministerie als opdrachtgever niet sturen op de inhoudelijke uitkomsten van de studie.