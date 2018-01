‘Geen garantie dat Lelystad-vluchten omhoog gaan na herindeling luchtruim’

Topman Michiel van Dorst van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kan niet garanderen dat Lelystad-vluchten na de herindeling van het luchtruim in 2023 hoger dan 1.800 meter boven Gelderland en Overijssel zullen vliegen. „Nee, die toezegging doe ik niet want de complexiteit is te groot”, zegt hij vandaag in de NRC.

,,Dit grijpt allemaal op elkaar in. Er zijn zo veel betrokkenen en beperkingen. We zijn in gesprek met België en Duitsland, maar we hebben nog geen overeenstemming. Als wij iets omgooien heeft dat daar grote gevolgen.”

Tegenstanders

De uitspraak van de LVNL-baas is een streep door de rekening van veel tegenstanders van Lelystad Airport. Zij hebben hun hoop gevestigd op de herindeling van het Nederlandse luchtruim. De verwachting is dat na deze herindeling de lage vliegroutes van en naar Lelystad een plekje in het hoge luchtruim krijgen. De overlast voor Oost-Nederland zal daardoor kleiner zijn. Garanties vooraf geeft Van Dorst echter niet.

Dijksma