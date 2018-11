Gelderse politiek eensgezind in motie: laagvliegroute Lelystad Airport over provincie kan écht niet

Minister: geluidsbe­re­ke­nin­gen Lelystad Airport kloppen

7 november Voor het berekenen van vliegtuigherrie rondom Lelystad Airport is gebruik gemaakt van de best beschikbare wetenschappelijke methode om een zo realistisch mogelijk inzicht te geven in de piekgeluiden van passerende vliegtuigen. De cijfers over geluidseffecten die in het milieueffectrapport (mer) van de nieuwe vakantieluchthaven staan vermeld kloppen dan ook. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een reactie op Kamervragen.