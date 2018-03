Harde kritiek op belevingsvlucht Lelystad Airport

Er is veel kritiek op de belevingsvlucht die het ministerie voor de laagvliegroutes van Lelystad Airport wil organiseren. ,,Een week lang tien vluchten per uur geeft pas een goed beeld.”

Ruim honderd inwoners bestookten ambtenaren van het ministerie van infrastructuur en waterstaat woensdagavond in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle met een spervuur aan kritische vragen over de belevingsvlucht voor Lelystad Airport. Op aandringen van actiegroepen en de Tweede Kamer wil minister Cora van Nieuwenhuizen die vlucht voor de zomer laten uitvoeren. ,,Doel is inwoners in de buurt van de vliegroutes te laten ervaren wat ze te wachten staat als Lelystad Airport straks open is”, hield directeur-generaal luchtvaart Jan Hendrik Dronkers de ongeduldige zaal voor. ,,Geeft dit een totaalbeeld? Nee, maar het geeft wel een betere indruk dan bijvoorbeeld een virtuele simulatie.”

Boeing 737

Het idee is om met een Boeing 737 van Transavia de exacte laagvliegroutes van ‘Lelystad’ te vliegen, op circa 1.800 meter hoogte. Op zich een goed idee, vonden de vele aanwezigen uit vooral Overijssel, Gelderland en Flevoland. Maar dan moet die belevingsvlucht wél representatief zijn. ,,Slechts één vlucht is flauwekul. Het geeft pas een beetje een beeld als je een week lang tien vluchten per uur uitvoert”, zei een inwoner van Wezep. Hij oogstte luid applaus.

Verkeersvlieger Hadriaan van Nes uit Dalfsen gebruikte een metafoor: ,,Zo’n belevingsvlucht moet je zien als een druppelende kraan. Als je slechts één druppel laat horen, dan heeft niemand daar last van. Maar als je de kraan een uur lang laat druppelen wordt het bloedirritant. Een representatieve belevingsvlucht vraagt om meerdere vluchten op meerdere dagen.”

Besluit staat vast

Hoewel het ministerie de belevingsvlucht mogelijk wil maken, benadrukt het in één adem dat er aan het besluit van de minister niets verandert: het vakantievliegveld gaat uiterlijk in 2020 open. Oók als de ervaringen met de belevingsvlucht ronduit negatief zijn.

Die opstelling kon rekenen op fikse kritiek. ,,Als er aan een belevingsvlucht geen consequenties verbonden kunnen worden is het een wassen neus. Dan is het een trucje voor de bühne en zouden we het als inwoners helemaal niet moeten willen”, aldus een geagiteerde dame in het publiek.

Dronkers kon niet anders dan haar deels gelijk geven: ,,Ik wil vanavond geen valse verwachtingen wekken. De minister heeft al een besluit genomen. Zo’n belevingsvlucht is er puur om u als inwoner een indruk te geven van wat u mag verwachten.”

Stemming