Harde kritiek Tweede Kamer op Alderstafel Lelystad

De Kamer wil dat het overlegorgaan op de schop gaat. VVD’er Remco Dijkstra haalde fel uit naar de gang van zaken. ,,De huidige manier van oeverloos polderen is op zijn retour en werkt niet meer. Er is veel kritiek op. Niemand is er meer blij mee, behalve meneer Alders zelf. De Alderstafels zijn over de datum. Het moet moderner en slagvaardiger."

Hans Alders

Binnen de Alderstafel Lelystad werden onder voorzitterschap van oud-PvdA-minister Hans Alders afspraken gemaakt over onder meer de vliegroutes van het nieuwe vakantievliegveld. Naast de luchthaven zelf, waren ook het ministerie, LVNL en omliggende gemeenten en provincies betrokken bij het overleg.

De gemeente Dronten stapte recent boos uit de Alderstafel. ,,Het is een geheim overleg waarvan we pas een uur van te voren de agenda krijgen. Het is niet ons ding'', zei burgemeester Aat de Jonge hier over. Dronten wil alleen terugkeren aan de Alderstafel als het overlegorgaan over Lelystad Airport bereid is om volledige openheid te geven. En burgers en media kunnen controleren wat er wordt besproken.

Ontevreden