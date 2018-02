Het addertje onder het gras van Lelystad Airport

Leon Adegeest fileert Lelystad Airport: wie is de man die Haagse beleidsbepalers tot wanhoop drijft?

6 februari Leon Adegeest (51) had net zijn droomhuis gebouwd toen bleek dat een laagvliegroute van Lelystad Airport er pal overheen is gepland. De Dalfsenaar beet zich vast in het dossier, legde fouten bloot en zette het ministerie voor schut. Nu zien de mensen hem als verlosser. Dat is even wennen. ,,Mijn moeder vond het doodeng."