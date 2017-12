Hoe nu verder met 'Lelystad' in 5 vragen

Er is geen politieke meerderheid voor uitstel van Lelystad Airport, bleek woensdagnacht tijdens het Kamerdebat. De gevreesde laagvliegroutes lijken er vanaf april 2019 gewoon te komen. Hoe nu verder met het airport-dossier in vijf vragen.

1. Wat is de belangrijkste conclusie van het Kamerdebat?

Er is geen meerderheid in zicht die Lelystad Airport in de ijskast wil zetten. De afgelopen weken spraken steeds meer partijen zich daarvoor uit: eerst het luchtruim herindelen (klaar in 2023) en dan pas het vakantievliegveld openen. Vrijwel de gehele oppositie (69 van 150 Kamerzetels) is voorstander van dat scenario. Partijen als GroenLinks en SP hoopten één of meer regeringspartijen te overtuigen voor uitstel te kiezen. Dat is niet gelukt. De coalitiepartijen – VVD, CDA, D66 en ChristenUnie – willen verder op de ingeslagen weg. Zij willen dat het gebrekkige besluitvormingsproces vanaf nu transparant en zorgvuldig verloopt, dat de minister de fouten in de milieueffectrapportage (mer) herstelt en dat de onafhankelijke commissie-mer in maart beoordeelt of alles nu wél aan de regels voldoet.

2. Wat vinden de tegenstanders van deze uitkomst?

Actiegroepen als HoogOverijssel en Red de Veluwe zijn zwaar teleurgesteld in de opstelling van de coalitiepartijen. ,,Ondanks alle fouten die we hebben aangetoond is er niets veranderd”, zegt Leon Adegeest van HoogOverijssel. ,,Net als het vorige kabinet wil ook deze minister het plan er gewoon doordrukken.” Red de Veluwe komt met een stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De actiegroep wil burgers exact laten weten welke partijen zich sterk maken voor uitstel van ‘Lelystad’ en welke niet.

3. Is opening per 1 april 19 nog steeds in beton gegoten?

Nee, opening van Lelystad Airport op 1 april 2019 is voor de regeringspartijen niet langer heilig. ,,De openingsdatum is geen gelopen race", zei Eppo Bruins van de ChristenUnie. Ook D66’er Jan Paternotte vroeg zich hardop af of die datum nog haalbaar is. En VVD’er Remco Dijkstra noemde de openingsdatum ‘niet heilig’. ,,Maar we streven er wel naar om het te halen.” Dat standpunt wordt gedeeld door minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Die zei tijdens het debat: ,,Ik wil mij maximaal inzetten om opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 te halen. Daar doe ik mijn uiterste best voor.” Toch hield ook zij een slag om de arm. „Natuurlijk moet nog blijken of het gaat lukken, want het moet wel zorgvuldig gebeuren. Als het meer tijd kost of als er iets meer moet worden uitgezocht, dan is dat zo.”

4. Welke toezeggingen zijn er tijdens het debat door de minister gedaan?

Alle onderzoeksresultaten uit het Lelystad-dossier worden vanaf nu openbaar gemaakt, bijvoorbeeld de nieuwe gegevens over geluidsberekeningen waarmee de fouten in de mer worden hersteld. ,,Zo kan iedereen zelf controleren of alles klopt”, aldus de minister. Op verzoek van D66 en ChristenUnie laat Van Nieuwenhuizen een derde onderzoeksbureau de nieuwe berekeningen controleren. De twee bureaus die de minister daarvoor inhuurt waren al eerder betrokken bij het project-Lelystad Airport en deels verantwoordelijk voor de gemaakte fouten. Ook gaat Van Nieuwenhuizen serieus onderzoeken of er een ‘belevingsvlucht’ uitgevoerd kan worden. Een Boeing of Airbus zal dan de Lelystad-routes vliegen op 1.800 meter hoogte. Zo kunnen inwoners precies ervaren wat ze te wachten staat.

5. Zijn de tegenstanders van het vakantievliegveld bezig aan een kansloze missie?

Nee, zeker niet. Al is de onvermurwbare opstelling van de coalitiepartijen een tegenvaller voor ze. Toch hechten vooral D66 en ChristenUnie veel waarde aan het advies waarmee de onafhankelijke commissie-mer in maart komt. Als die conclusie luidt dat de milieueffectrapportage nog steeds fouten bevat en onder de maat is, hebben beide partijen – die zichtbaar twijfelen – een alibi om voor uitstel van Lelystad Airport te kiezen.