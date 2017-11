Kamer eist opheldering over ‘bizarre’ uitspraken Sharon Dijksma

Voormalig staatssecretaris Dijksma klapte onlangs tijdens een politiek café in Diepenheim uit de school door te stellen dat het ministerie van Infrastructuur kampt met een tekort aan kundige mensen die ingewikkelde dossiers kunnen doorgronden. De fouten die in de plannen voor Lelystad Airport zijn gemaakt, zijn ook het gevolg van dat gebrek ‘aan expertise’, zei Dijksma.

Audio-opnames

Ook vragen de partijen of het klopt dat er op het ministerie nog amper ambtenaren werken ‘die zelfstandig in staat zijn een hele MER-berekening (milieueffectrapportage, red.) te maken’. En willen ze weten wat dat betekent voor de zorgvuldigheid waarmee de MER-berekening wordt gemaakt.

Pikant

De uitspraken van Dijksma zijn pikant, omdat ze in de laatste week van haar bewind moest toegeven dat er fouten zijn gemaakt in het geluidsonderzoek naar Lelystad Airport. Een deel van de MER moet daarom overnieuw worden gedaan. De fouten kwamen aan het licht na onderzoek van actiegroep Hoog Overijssel. Donderdag wordt de Tweede Kamer tijdens een technische briefing bijgepraat over dat proces.

Lelystad Airport opent per 1 april 2019 als vakantievliegveld. Met name in Oost-Nederland bestaat veel onrust over lage vliegroutes van en naar Lelystad.