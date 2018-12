Kamer neemt motie aan: geen autonome groei en geen vracht op Lelystad Airport

Toekomst van Lelystad Airport centraal in Kamerdebat

18 december De Tweede Kamer debatteert vandaag over de toekomst van Lelystad Airport. Nu minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) ‘nieuwe’ vakantievluchten wil toestaan op ‘Lelystad’, terwijl een Kamermeerderheid daar tegen is, wordt een pittige discussie verwacht. Wordt het afstel, uitstel of is er toch nog een oplossing te bedenken voor Lelystad Airport? Volg het debat vanaf 16.15 uur via het liveblog van de Stentor.