Kamer sceptisch over plots sneller schrappen laagvliegroutes Lelystad

Kabinet besluit in mei over opening Lelystad Airport

26 maart Als alles meezit is in mei duidelijk of Lelystad Airport volgend jaar opengaat of toch weer wordt uitgesteld. Ondertussen koerst minister Van Nieuwenhuizen af op een confrontatie met haar coalitiepartners. ,,De Kamer is duidelijk geweest: geen autonome groei vanaf Lelystad.”