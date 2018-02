Kamerleden kritisch over reparatie milieuplan Lelystad Airport

GL niet tevreden met antwoorden minister in zaak-Morel: stelt nieuwe vragen

14 februari GroenLinks is niet tevreden met de antwoorden van minister Cora van Nieuwenhuizen over de schijn van belangenverstrengeling in de zaak-Morel. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld. Zo wil Kamerlid Suzanne Kröger weten wat precies de opdracht was van mer-deskundige Stefan Morel. Ook wil ze weten of hij wordt ingehuurd door Schiphol, eigenaar van Lelystad Airport.