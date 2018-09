Lelystad Airport: wat staat ons nog te wachten?

overzicht Bestemmin­gen Lelystad Airport bekend: geen Rome, wel Napels

18 juli De lijst met mogelijke vliegbestemmingen vanaf het nieuwe Lelystad Airport is door het ministerie drastisch ingekort. Vliegen naar Rome, Barcelona of Lissabon is er straks niet bij. Bestemmingen als Napels, Malaga of Faro behoren wél tot de opties.