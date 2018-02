‘Lelystad teleurgesteld over uitstel Lelystad Airport’

Lochem: Impact wachtruimte vliegtuigen nog onduidelijk

21 februari Tijdens de persconferentie over het uitstellen van de opening van Lelystad Airport, werd duidelijk dat het wachtgebied van de vliegtuigen verplaatst is naar het luchtruim boven Lochem. De gemeente Lochem laat in een reactie weten nog niet te kunnen zeggen wat de impact van deze verschuiving is op de bewoners van de gemeente.