Limiet Lelystad Airport boterzacht: grens niet wettelijk vastgelegd

Het maximaal aantal (10.000) vliegbewegingen dat de eerste drie jaar na de opening van Lelystad Airport mag plaatsvinden is niet in de wet vastgelegd. Bij overschrijding – en dus extra overlast – hebben burgers geen poot om op te staan.

Dat stelt Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks. ,,We hebben net gezien rond Schiphol wat er gebeurt als dit soort zaken niet wettelijk is vastgelegd. Dan is handhaven simpelweg onmogelijk en sta je als burger met lege handen”, zegt Kröger.

Als vliegveld Lelystad in 2020 van start gaat als vakantieluchthaven mag het de eerste jaren groeien tot 10.000 vliegbewegingen per jaar. Pas als in 2023 het Nederlandse luchtruim opnieuw is ingedeeld, waardoor de fel bekritiseerde laagvliegroutes boven Gelderland en Overijssel omhoog kunnen, mag Lelystad verder groeien tot jaarlijks 45.000 vliegbewegingen.

Handhaven

De grens van 10.000 vliegbewegingen wordt echter niet in het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport opgenomen, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) in een dertig pagina’s tellende brief aan de Tweede Kamer. ,,Dit betekent simpelweg dat de grens van 10.000 vliegbewegingen niet valt te handhaven”, stelt Kröger. ,,Het gevolg is dat als er in de toekomst tóch meer dan het toegestane aantal vliegbewegingen worden gemaakt, je er niet veel tegen kunt doen. Het is nu namelijk niet meer dan een toezegging. En alleen toezeggingen betekenen heel weinig op het moment dat je als burger wil dat er gehandhaafd wordt en je bijvoorbeeld naar de rechter stapt. Dan sta je toch met lege handen, omdat het niet wettelijk verankerd is.”

Schiphol

Kröger verwijst naar de situatie bij Schiphol. De geluidsgrenzen rond deze luchthaven worden al drie jaar op verschillende plekken overschreden, zonder dat de Inspectie Leefomgeving en Transport daar tegen optreedt. De ILT gaf recentelijk toe dat overtredingen alleen worden gemonitord, maar dat er niet tegen wordt opgetreden omdat daarvoor geen wettelijke basis bestaat. Omwonenden zijn naar de bestuursrechter gestapt.

Vrachtvliegtuigen

Uit de Kamerbrief van minister Van Nieuwenhuizen blijkt eveneens dat er ook vrachtvliegtuigen vanaf Lelystad mogen vliegen. Ze schrijft: ‘In het Luchthavenbesluit worden geen beperkingen gesteld ten aanzien van het type luchtvaartuigen dat van de luchthaven gebruik mag maken of het soort vluchten dat uitgevoerd worden.’ Ook zogenoemde viermotorige ‘wide bodies’ kunnen dus in Lelystad terecht.

De polderluchthaven is primair bedoeld als vakantieluchthaven, maar actiegroepen hebben al meerdere keren gezegd bang te zijn dat Lelystad in de toekomst óók voor groot vrachtverkeer wordt gebruikt. Die kans is volgens Van Nieuwenhuizen echter nihil. ‘Door de luchthaveninfrastructuur en de lengte van de start- en landingsbaan is het feitelijke gebruik van de luchthaven echter beperkt tot bepaalde type luchtvaartuigen, waardoor groot vrachtverkeer op Lelystad Airport niet mogelijk is.’