LIVE | Belevingsvlucht nu boven Oost-Nederland, stuur je video in!

Oud-wethouder hekelt ‘argumenten zonder feiten’ van tegenstan­ders Lelystad Airport

21 april Jop Fackeldey (PvdA) heeft gistermiddag afscheid genomen als wethouder en is woensdag als gedeputeerde in Flevoland beëdigd. Een baan voor een jaar; in 2019 zijn er provinciale verkiezingen. Hij had lang Lelystad Airport in zijn portefeuille en is afgelopen jaar bijna een bekende Nederlander geworden door zijn vele mediaoptredens. Steeds maar weer benadrukte hij het belang van Lelystad Airport voor de stad.