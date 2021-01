Lot van Lelystad Airportkrant is nog onduidelijk na tik op de vingers

De provincie Flevoland laat in het midden of er een zevende uitgave komt van de Lelystad Airportkrant, die strijdig is bevonden met de Nederlandse Reclame Code. Deze krant wordt huis-aan-huis verspreid in Flevoland en gaat over ‘alles wat er komt kijken’ bij de ontwikkeling van Lelystad Airport tot vakantievliegveld.

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) dienden vorig jaar een klacht in bij Reclame Code Commissie (RCC) omdat ze de krant ‘misleidend’ vinden. ,,Het is niets anders dan een zeer kostbaar reclameblaadje. Vermomd als objectieve overheidsinformatie’’, zei Eric Stam namens de SATL.

Kritische vragen

De RCC gaf de tegenstanders van het vliegveld op dit punt gelijk. De krant ís reclame en de drie initiatiefnemers kregen het advies om het vliegveld op een andere manier te promoten. Dit leidde tot kritische vragen van GroenLinks en de Partij voor de Dieren in Flevoland. De partijen willen onder meer weten van Gedeputeerde Staten of het verantwoord is om overheidsgeld in deze krant te steken - alle nummers staan trouwens online - en of er een rectificatie volgt.

Quote Er valt niets te rectifice­ren Gedeputeerde Staten van Flevoland

Nee, is het antwoord op die laatste vraag, want ‘er valt niets te rectificeren’. Anderen klachten tegen de krant zijn immers afgewezen, werpen GS tegen. Volgens de RCC is er geen sprake van misleiding en onjuiste of onvolledige informatie. Mocht er een zevende editie komen dan zullen GS de uitspraak van de RCC ‘meewegen’. Wat dat precies betekent, wordt niet duidelijk in de antwoordbrief.

‘Bescheiden bedrag’

De zes eerste uitgaves hebben de provincie in totaal ruim 32.000 euro gekost. Gezien de totale investeringen en het belang van het vliegveld is dat een ‘bescheiden bedrag’, aldus GS. Het gaat om een ‘groter doel’: het informeren van Flevolanders over de ontwikkeling van Lelystad Airport en het ‘verzilveren van investeringen’ in het vliegveld, waarbij óók belastinggeld is gebruikt. Verder wijzen GS erop dat de inhoud van de krant ‘genuanceerd’ is en dat er ook ruimte voor is ‘kritische beschouwers’.