Minister: Aanblijven mer-specialist Lelystad Airport was onaanvaardbaar

Dat schrijft ze in antwoorden op 68 Kamervragen die werden gesteld naar aanleiding van een publicatie in de Stentor. Daarin werd onthuld dat Morel, die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over het vakantievliegveld moest herstellen, is getrouwd met de directeur van de Commissie-mer. Deze club moet het gerepareerde rapport beoordelen. Morel trok zich terug nadat er twijfels waren gerezen over zijn onafhankelijkheid.

Onaanvaardbaar

Op de vraag of Morel van de minister had mogen aanblijven als deze krant niet over de kwestie had geschreven, antwoordt ze: ‘Vanaf het moment dat mij bekend werd wat de persoonlijke relatie is tussen de heer Morel en één van de directeuren van de Commissie-mer vond ik dat niet aanvaardbaar vanwege de schijn van belangenverstrengeling.’

In de ogen van Van Nieuwenhuizen had Morel de klus voor het ministerie nooit mogen aannemen, omdat hij wist dat daarmee de schijn van belangenverstrengeling zou ontstaan. Ook bezweert ze dat betrokken ambtenaren op haar ministerie niets van de relatie tussen Morel en de directeur van de Commissie-mer afwisten.

Belangenverstrengeling

Van écht belangenverstrengeling is volgens Van Nieuwenhuizen echter nooit sprake geweest. 'Er kan schijn zijn van belangenverstrengeling, maar ik heb geen enkele indicatie dat er sprake is van daadwerkelijke belangenverstrengeling.' Ze vertrouwt daarom volledig op de onafhankelijkheid van de Commissie-mer. ‘Er bestaat bij mij geen twijfel over de integriteit.’

De Commissie-mer beoordeelt momenteel het gerepareerde milieueffectrapport voor Lelystad Airport. Leon Adegeest van HoogOverijssel had daar vorig jaar oktober fouten in ontdekt. De Commissie-mer heeft tot uiterlijk 4 april de tijd om te beoordelen of het milieurapport nu wél aan de eisen voldoet. Is het oordeel negatief, dan heeft Van Nieuwenhuizen een groot probleem en moeten alle onderzoeken overnieuw. Een tijdrovend karwei.

Milieuplan