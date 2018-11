Minister belooft: eerder verbeteringen aan laagvliegroutes Lelystad Airport

Nog voor de herindeling van het luchtruim in 2023 een feit is, zijn de laagvliegroutes van Lelystad Airport mogelijk al gedeeltelijk verleden tijd. Dat belooft minister Cora van Nieuwenhuizen. Als ze deze belofte waar maakt hebben inwoners van Gelderland en Overijssel minder lang overlast van laag overkomende vliegtuigen. Eerder is altijd gezegd dat de laagvliegroutes pas na de herindeling van het luchtruim in 2023 passé zouden zijn.

In het voorjaar van 2019 komt de minister met het ‘startbesluit’ voor de herziening van het Nederlandse luchtruim. ,,Hierin zal worden aangegeven welke verbeteringen nog vóór de herindeling in 2023 doorgevoerd kunnen worden. Het verhogen van de aansluitroutes van Lelystad Airport valt daar in ieder geval onder”, aldus Marianne Wuite, woordvoerder van minister Van Nieuwenhuizen. Die belofte wordt herhaald in een recente brief van de minister aan de provincie Gelderland.

Vakantieluchthaven

Lelystad Airport gaat in 2020 open als vakantieluchthaven. Omdat het luchtruim vol is zijn speciaal voor ‘Lelystad’ aparte vliegroutes ontworpen. Deze routes liggen onder het Schipholverkeer waardoor vliegtuigen veel lager dan gebruikelijk vliegen. De laagvliegroutes van Lelystad Airport lopen hoofdzakelijk over Gelderland en Overijssel. Veel inwoners vrezen geluidsoverlast. Een volledige herziening van het luchtruim moet een einde maken aan de laagvliegroutes.

,,Uiterlijk bij de herindeling in 2023 moeten de laagvliegroutes weg zijn", vertelt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. ,,Dat is een keiharde randvoorwaarde. Maar alles wat je eerder kan doen om de vliegroutes te verbeteren, moet je eerder implementeren en zeker niet nalaten. Dat is wat we met de minister hebben afgesproken.”

Sceptisch

Actiegroepen zijn sceptisch. Jaap Kloosterziel van Red de Veluwe is er niet gerust op. ,,Het zijn beloftes. We weten nog helemaal niet of het écht hoger kan. En driehonderd meter is ook hoger. Wanneer is laagvliegen geen laagvliegen meer volgens deze minister? Bovendien heeft de directeur van Luchtverkeersleiding Nederland eerder aangegeven dat de laagvliegroutes waarschijnlijk helemaal niet hoger kunnen.”