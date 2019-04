Minister: ‘Risico op vogelbotsingen vliegveld Lelystad voldoende onderzocht’

Er zijn geen extra maatregelen nodig voor verjaging van vogels buiten de luchthaven, stelt de minister. Dat is volgens haar vast komen te staan in het vogelonderzoek. Op de luchthaven zelf worden preventieve en correctieve vogelcontroles uitgevoerd, net zoals op alle andere vliegvelden in Nederland. Uit voorzorg is in het Faunabeheerplan 2019 - 2023 de mogelijkheid opgenomen tot een ontheffing voor verjaging van vogels buiten de hekken van de luchthaven, aldus de minister in de brief.

Ook is er een vergelijking gemaakt met de situatie rond Schiphol en Eindhoven Airport. Hieruit blijkt dat het risico op aanvaringen met vogels in de directe omgeving van Lelystad Airport beheersbaar is, mits de vogelbewegingen lokaal goed worden gemonitord.

Weersproken

De Kamercommissie twijfelde aan de kwaliteit van rapporten die opgesteld zijn over de vogels bij Lelystad. De kritiek hierover was gemeld door de actiegroepen tegen de laagvliegroutes in Friesland, Overijssel en Gelderland. De kritiek wordt nu door de minister weersproken in de brief.

Het uitgevoerde onderzoek geeft volgens de minister een goed beeld van de aantallen vogels en van de vogelbewegingen in de omgeving van Lelystad Airport. De inschatting van het risico is, op basis van de gegevens uit het onderzoek en de expertise die het bureau Bureau Waardenburg heeft met vogelonderzoek in de Flevopolder, op een goede manier uitgevoerd door het bureau.