‘Ministerie wist niet van relatie opgestapte mer-deskundige’

HoogOverijssel had grote twijfels over de on­af­han­ke­lijk­heid van Morel

12:49 De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stentor. Door die schijn van belangenverstrengeling is de deskundige teruggetreden.