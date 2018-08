Nieuw klachtenmeldpunt Lelystad Airport

Vragen

Scherp in de gaten

SP’er Lacin noemt het instellen van een speciaal klachtenmeldpunt voor de nieuwe vakantieluchthaven in Lelystad terecht. ,,Het is niet meer dan terecht dat voor Lelystad Airport een apart meldpunt wordt ingesteld, het is immers de overheid die het krankzinnige idee van laagvliegroutes heeft bedacht en daarmee ruim 700.000 mensen in de kou zet”, zegt Lacin. ,,Wettelijke handhaving in de luchtvaart stelt weinig voor, Schiphol is daar het bewijs van. Het is van groot belang dat alle klachten over Lelystad Airport serieus genomen en behandeld worden, dat gaan we samen met burgers scherp in de gaten houden.”