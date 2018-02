'Nieuwe afspraken groei Schiphol bij uitstel Lelystad Airport'

Schipholtopman Jos Nijhuis is bereid te kijken naar verdere groei op Schiphol als de opening van Lelystad wordt uitgesteld, zoals actiegroepen en een deel van de politiek willen.



Dat zei Nijhuis vrijdag bij de presentatie van de jaarcijfers van de luchthaven.



Schiphol investeerde in 2017 32 miljoen in de bouw van Lelystad Airport, dat de verdere groei van het vliegverkeer moet opvangen. Nijhuis steunt een oproep van KLM. "Ik begrijp dat KLM zegt dat als Lelystad niet open kan, we verder praten over groei Schiphol. Dat kan de ondernemer in mij begrijpen."



Onderdeel van de deal

"Als Lelystad niet ingevuld kan worden, moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt. Want we hebben behoefte aan de capaciteit die Lelystad zou leveren. Ik wil ons houden aan die afspraken, maar dan moet Lelystad wel open."



"Ik begrijp dat dat een zorg is voor omwonenden van Schiphol. Maar als de overheid Lelystad niet kan leveren, dan moet de afspraak die in 2008 aan de Alderstafel is gemaakt, worden aangepast. Dat was ook onderdeel van de deal."



Formeel gaat Lelystad april volgend jaar open, maar daar is veel verzet tegen. Momenteel ligt in de Tweede Kamer een motie om de opening voor onbepaalde tijd uit te stellen tot meer duidelijk is over de afwikkeling van het vliegverkeer.