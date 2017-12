Oordeel Ombudsman: 'Overheid neemt burgers niet serieus bij uitbreiding Lelystad Airport'

Red de Veluwe: 'Uitbreiding Lelystad Airport is ongeldig'

18 december Aan de vooravond van het cruciale debat in de Tweede Kamer over de fouten in het Lelystad Airport-dossier, wordt opnieuw grote kritiek geuit op de besluitvorming. Actiegroep Red de Veluwe zegt dat er grote fouten gemaakt zijn in de procedures. ,,De uitbreiding is ongeldig”, stelt zegsman Robert Tieskens.