‘Opening luchthaven Lelystad duldt geen uitstel’

Uitstel van de opening van Lelystad Airport leidt tot directe economische schade in Flevoland en Lelystad. Bovendien verzwakt dit de concurrentiepositie van Nederland en de metropoolregio Amsterdam.

Dit stellen provincie Flevoland, gemeente Lelystad en Airport Lelystad, in een document waarin ze uiteenzetten waarom de opening van de luchthaven voor vakantievluchten per 1 april 2019 volgens hen absoluut noodzakelijk is. Volgens het drietal versterkt uitstel bovendien het beeld van een onbetrouwbare overheid: bij het bedrijfsleven, instellingen maar ook bij inwoners die belang hebben bij de economische ontwikkeling als gevolg van de luchthaven.

Banen

De werkgelegenheidseffecten zullen volgens de drie verstrekkend zijn omdat de werkgelegenheid op de luchthaven mede wordt ingevuld door bewoners uit de omgeving, die nu nog werkloos zijn. Uitstel leidt bovendien tot minimaal vijf jaar stilstand in de economische ontwikkeling in de regio, zo wordt betoogd. Ook de indirecte werkgelegenheid, onder meer in verband met de komst van hotels, kan dan vooralsnog niet doorgaan.

Forceren beslissing

Provincie, gemeente en luchthaven vinden het niet opportuun om tijdens de nog lopende onderzoeken naar mogelijke uitwerking vanuit bewonersadvies en internetconsultatie naar voren gebrachte suggesties voor verbeteringen in aansluitroutes en naar de consequenties van correcties op de MER, een beslissing te forceren over uitstel van Lelystad Airport.

Politieke weerstand

De politieke weerstand tegen Lelystad Airport groeit inmiddels. De Tweede kamer zit met het dossier in haar maag. Zelfs de PvdA van oud-luchtvaartsecretaris Sharon Dijksma pleit nu voor uitstel. De partij vindt dat Lelystad Airport pas open kan na de herindeling van het overvolle Nederlandse luchtruim. Dan kunnen de laagvliegroutes boven Gelderland en Overijssel omhoog en is er van geluidsoverlast geen sprake meer.