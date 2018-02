Ophef over antwoorden minister over Lelystad Airport

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor verwarring gezorgd over het aantal vliegbewegingen op Lelystad Airport. In een antwoordbrief op vragen van GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger laat Van Nieuwenhuizen de mogelijkheid open dat er in de toekomst tóch meer dan 45.000 vliegbewegingen plaatsvinden.

Kröger had maandag opheldering geëist na een bericht in het NRC dat er in de toekomst mogelijk tot wel 60.000 vliegbewegingen plaatsvinden. Leon Adegeest uit Dalfsen maakte dat bekend en stapte boos uit de bewonersdelegatie die de minister moet adviseren. De minister zelf ontkende maandag op werkbezoek in Deventer resoluut. ,,Er is absoluut geen sprake van andere getallen dan 45.000 vliegbewegingen op lange termijn”, sprak ze bezwerend.

Vliegbewegingen

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat ze ‘volstrekt helder’ wil zijn, maar is dat vervolgens niet: ‘Tot de herindeling van het luchtruim is voor groot commercieel luchtverkeer sprake van maximaal 10.000 vliegtuigbewegingen en als plafond voor de lange termijn is sprake van een maximale gebruiksruimte gebaseerd op 45.000 vliegtuigbewegingen.’

Dit betekent dat er voor Lelystad Airport een maximale ‘gebruiksruimte’ is vastgesteld. Met de huidige vliegtuigen kun je 45.000 vliegbewegingen maken voordat het geluidsplafond is bereikt. Maar met stillere vliegtuigen is het in de toekomst mogelijk om veel meer vliegbewegingen te maken tot het afgesproken geluidsplafond is bereikt.

Kamervragen