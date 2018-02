Provinciale CDA-fracties verdeeld over uitstel Lelystad Airport

Gemengde gevoelens bij de provinciale afdelingen van het CDA nu besloten is de opening van Lelystad Airport uit te stellen. In Flevoland vindt de CDA-fractie het 'jammer', in Overijssel en Gelderland is men blij.

De CDA-fractie in de Provinciale Staten van Flevoland vindt het ‘jammer’ dat de opening van Lelystad Airport wordt opgeschoven. ,,Zorgvuldigheid en veiligheid gaan voor alles, zodat we het in de discussie over Lelystad Airport kunnen hebben over feiten in plaats van angstbeelden”, zegt fractievoorzitter Chris Schotman.

CDA Flevoland blijft voor opening van Lelystad Airport, voordat het luchtruim in 2023 opnieuw is ingedeeld. ,,Uitstel van een jaar kan nog, maar veel langer is echt rampzalig voor de ontwikkeling van Lelystad Airport en de omgeving ervan. Met gedegen onderzoek móét 2020 haalbaar zijn”, vindt Schotman.

Snel en transparant

De partij eist dat de nieuwe onderzoeken en procedures snel en transparant worden uitgevoerd. 'Zodat er over de uitkomsten geen twijfel kan bestaan', zo meldt CDA Flevoland in een persbericht. Schotman: ,,Laten we daarbij niet vergeten dat er de afgelopen jaren al veel onderzoek is gedaan en dat de besluitvorming tot nu toe op democratische wijze heeft plaatsgevonden. Wat er de afgelopen jaren al is gebeurd, moet niet voor niets zijn geweest.”

CDA Flevoland wil bovendien opheldering over de financiële schade van uitstel. Verschillende bedrijven en overheden hebben al investeringen gedaan. De partij vindt dat er gekeken moet worden naar compensatie.

Overijssel en Gelderland

Het CDA in Overijssel is juist blij met de beslissing van de minister. Woordvoerder Bouwien Rutten benadrukt wel dat er nog veel moet gebeuren voordat het vliegveld open kan. ,,Ik ben vooral blij dat er in Den Haag geluisterd is naar de bevolking.''

CDA Gelderland is vooral blij met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de vliegroutes waardoor Gelderland minder belast zal worden. 'Voor het CDA is het belangrijk dat er duidelijkheid komt wat betreft grenzen met betrekking tot vluchtaantallen', stelt de fractie in een persbericht. 'Dat geeft helderheid en zekerheid voor de inwoners van Gelderland.'