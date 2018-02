Reacties op 'soap' Lelystad Airport: 'diepe en schandalige treurigheid'

GroenLinks eist duidelijkheid over extra vliegbewegingen Lelystad Airport

9 februari Kamerlid Suzanne Kröger wil exact weten hoe het zit met het maximale aantal vliegbewegingen op Lelystad Airport. In een reeks schriftelijke vragen eist ze duidelijkheid van minister Cora van Nieuwenhuizen. Die heeft in de ogen van Kröger voor verwarring gezorgd door in een brief donderdagavond te spreken over een‘maximale gebruiksruimte gebaseerd op 45.000 vliegbewegingen’ voor Lelystad Airport.