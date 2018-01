Red de Veluwe dient klacht in bij Europese Commissie over Lelystad Airport

CDA Apeldoorn distantieert zich rond Lelystad Airport van partijgenoten

8 januari Er mogen geen vliegtuigen van en naar Lelystad over de Veluwe vliegen totdat het Nederlands luchtruim opnieuw is ingedeeld. Dat vindt Jan Dirk van der Borg, voorman van het CDA in Apeldoorn. Hij neemt daarmee afstand dan het standpunt van zijn partij in de Tweede Kamer.