Red de Veluwe: Eigenlijk hebben we niets aan alleen uitstel

Actiegroep Red de Veluwe is meteen in de dossiers over Lelystad Airport gedoken, die vanmiddag door het ministerie online zijn gezet. ,,Zo op het eerste oog lijkt het qua vlieghoogtes om kleine verbeteringen te gaan, maar die zetten nauwelijks zoden aan de dijk”, waarschuwt voorzitter Robert Tieskens.

Vanmorgen liet Tieskens nog weten de persconferentie in Den Haag te willen bezoeken, maar dat lukte niet. ,,Ik zou te laat zijn gekomen. Bovendien was alleen de pers welkom, ik niet.” Het ministerie plaatste alle nieuwe informatie over de uitbreiding van Lelystad Airport vandaag online. ,,Ook de nieuwe milieueffectrapportage staat er op. Die is vele malen dikker dan de vorige. Dat geeft maar weer aan dat die oude versie, waar de Kamer dus mee akkoord is gegaan, een broddelwerkje was.”

Lees ook Uitbreiding vliegveld Lelystad Airport uitgesteld tot 2020 Lees meer

Exacte gevolgen

De voorzitter verwacht de komende dagen meer duidelijkheid te krijgen over de exacte gevolgen. ,,In de persconferentie werd gesproken over hogere vliegroutes. Een paar honderd meter hier, een paar honderd meter daar. Dat klinkt leuk, maar het zet nauwelijks zoden aan de dijk. Van 6000 naar 9000 voet is een miniem verschil. Wij hebben liever 18.000 voet. Want vergeet niet: in de stad merk je misschien weinig van al die toestellen, in rustige gebieden des te meer.”

Herzien